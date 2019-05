Ciclone Fani obriga a Índia a retirar 1,2 milhões do seu caminho

O ciclone Fani chegou à costa oriental da Índia com ventos que chegaram a 205 km/hora e chuvas torrenciais e 1,2 milhões de pessoas foram retiradas das áreas do percurso desta tempestade de grau 5 antes de chegar a terra, no estado de Odisha.

O Comissário Especial de Socorro de Odisha, Bishnupada Sethi, explicou que as comunicações foram interrompidas em algumas áreas, mas nenhuma morte ou ferimentos foram ainda relatados.

Até cerca de 60 km para o interior da costa, ventos a alta velocidade arrancaram árvores e postes de electricidade na capital do estado, Bhubaneshwar, onde o aeroporto foi encerrado. As escolas foram também encerradas, relata a Reuters. No estado vizinho de Bengala Ocidental, foi também encerrado um aeroporto na cidade de Calcutá.

A época dos ciclones na Índia dura a de Abril a Dezembro, e é normal que grandes tempestades façam graves estragos em cidades costeiras, que se traduzem em grande número de vítimas e danos à propriedade e às colheitas. O mesmo acontece no vizinho Bangladesh.

Em 1999, um superciclone atingiu a costa do estado de Odisha durante 30 horas, e fez 10 mil mortos. Em 2013, a evacuação de quase um milhão de pessoas antes da chegada de outro ciclone terá salvo milhares de pessoas.