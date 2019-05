Um Festival Literário, numa aldeia, evoca o que foi uma universidade ao ar livre

O que liga o barrocal algarvio a Angola? A resposta foi dada no Festival Literário Internacional de Querença (FLIQ), ontem, pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a recordar os seus sonhos de criança. “Lembro a suave tranquilidade, e a languidez doce de muitos dias quentes”, disse, referindo-se à terra natal. À semelhança do que aconteceu há 30 anos nos Estudos Gerais Livres (EGL), promovidos pelo antropólogo Manuel Viegas Guerreiro e pelo filósofo Agostinho da Silva, as palavras ganharam asas, e voaram para o meio da assistência.

