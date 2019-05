Sete ideias para sair esta semana

ALBUFEIRA, ALJEZUR, FARO, LAGOA, LAGOS, MONCHIQUE, OLHÃO, PORTIMÃO, S. BRÁS DE ALPORTEL, SILVES, TAVIRA, VILA DO BISPO

Algarve à mesa

Até 26 de Maio

No mapa das tentações ao palato, as coordenadas apontam à região algarvia. Durante quatro semanas, há uma Rota do Petisco para seguir, com paragem em mais de 300 restaurantes e pitéus e doces regionais à mão de semear. Feitos à moda da tradição ou reinventados à medida da imaginação de cada casa, celebram-se os sabores da terra com menus a preceito e direito a um roteiro paralelo com ementa de autor, a Rota dos Chefs (nas mãos de nomes como Megan Melling do Mar d’Estórias, José Moura do Tivoli Lagos ou Nuno Martins do Restaurante Vista Rio - Aguahotels Riverside). Os mais novos não são esquecidos: a Rota dos Pequeninos promete sugestões à altura dos gostos da petizada. Tal como em anos anteriores, a viagem está sujeita à aquisição de um passaporte (1,50€ a reverter para projectos sociais locais), onde são coleccionados os carimbos de cada estabelecimento visitado e se habilitam os titulares a um conjunto de prémios. A organização é da Teia d’Impulsos.

Petiscos a 2€ e 3€ (com bebida)

Foto "Cabeçudos com Twist", pel'A Tarumba DR

LISBOA

Lisboa por um fio (ou mais)

De 9 a 26 de Maio

Vários locais



Os 19 anos de dedicação à arte fazem do FIMFA Lx - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas uma referência no mundo dos fios. No cartaz alinhavado em dez espaços da cidade, há mais de 20 espectáculos de companhias oriundas de países como Portugal, Alemanha, Dinamarca, EUA, França, Irão, Moçambique e Reino Unido. Identidade, liberdade e memória são os temas em destaque numa edição que aponta o foco aos contrastes (quer entre macro e micro, quer na conjugação de materiais invulgares). Nudes (Natural Theatre Company), Cabeçudos com Twist (A Tarumba), Hans Christian, You Must Be An Angel (Teatret Gruppe 38), Chambre Noire (Plexus Polaire), Invisible Lands (Livsmedlet Theatre), We Are The Monsters (Colette Sadler) e A Filha do Tambor-Mor (encenação de António Pires) são apenas alguns exemplos. A actividade não se esgota em palco. Paralelamente há conversas, encontros com os criadores, filmes, conferências e workshops. A organização está nas mãos da companhia A Tarumba.

Grátis a 12€

Foto Igreja de Santiago (Corunha) Sérgio Azenha

GUARDA

Do interior para o mundo

De 2 a 5 de Maio

Parque Urbano do Rio Diz

A FIT - Feira Ibérica de Turismo volta ao Parque Urbano do Rio Diz para mostrar aos egitanienses e ao mundo que a beleza está no interior. Com mais de 500 entidades de Portugal e Espanha representadas, a sexta edição celebra a singularidade dos territórios e destinos turísticos do interior pondo o pé também no mar, com a província da Corunha (Galiza) como destino convidado. A ideia é, nas palavras da organização, “promover o turismo ibérico” e “fomentar o intercâmbio transfronteiriço”. Na montra, além dos operadores e agentes dos dois países (onde se incluem Regiões de Turismo, agências de viagem, alojamentos, termas, municípios, desporto de aventura e enoturismo), estão actividades como cozinha ao vivo, provas gastronómicas, produtos regionais, música e demonstrações desportivas.

Horário: quinta, das 15h às 24h; sexta e sáabdo, das 11h às 24h; e domingo, das 11h às 20h.

Bilhetes a 2€ (dia) e 5€ (passe). Grátis para crianças até aos 12 anos

Foto "A Anunciação" Sem Asa, Lda

LISBOA

Caravaggio em carne e osso

De 5 a 25 de Maio

Igreja de São Roque

A Igreja de São Roque recebe Quadros Vivos de Caravaggio. A luz, o realismo e o dramatismo de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) transformam-se em quadros de carne e osso nesta recriação de 21 obras do pintor italiano. Entre elas estão A Flagelação de Cristo, A Anunciação, Madonna di Loreto e a Adoração dos Pastores. As dez sessões, de uma hora cada, são encenadas por Ricardo Barceló e interpretadas por Bárbara Cordeiro, Jan Gomes, Daniela Serra, Miguel Rebelo e Sofia Vasconcellos e Sá. O tema religioso é acentuado pelo acompanhamento musical, com o Requiem de Mozart.

Horário: dias 5, 8, 9, 10, 11, 12, 24 e 25 de Maio, às 21h30 (dias 11 e 25, também às 19h).

Bilhetes a 15€ (aquisição do catálogo)

Foto "Mulher Berber" Leonel de Castro

COIMBRA

Imagens a prémio

Até 21 de Junho

Centro Cultural Penedo da Saudade, Sala Cidade, Convento São Francisco, Casa Municipal da Cultura, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e Teatro Académico Gil Vicente

Mulher Berber, um retrato da vida das mulheres muçulmanas em Marrocos, é a Fotografia do Ano da décima edição do Prémio Estação Imagem. A autoria é do fotojornalista Leonel de Castro que, pela primeira vez na história do concurso, arrecada também o prémio de melhor reportagem com Almas, um trabalho sobre cuidadores informais. A estas imagens juntam-se outras, captadas por Óscar Corral, Gonçalo Lobo Pinheiro, Octávio Passos, Rodrigo Cabrita, Mário Cruz, João Porfírio, Ricardo Lopes, Arlindo Camacho, Rui M. Oliveira, Gonçalo Fonseca, Tono Arias, Eduardo Leal e Ana Brígida. As exposições (oito no total), construídas sob o tema Património Cultural Europeu, ocupam vários espaços da cidade e são complementadas com conferências, oficinas e projecções de documentários.

Programa completo aqui.

Grátis

Foto Ana Luiza Bellacosta DR

PORTALEGRE, CASTELO DE VIDE E PONTE DE SOR

Palhaças à Bolina

De 4 a 11 de Maio

CAEP - Centro de Artes e Espectáculos de Portalegre, Claustros da Biblioteca Municipal, Castelo, Auditório da Escola de Artes do Norte Alentejano, Convento de Santa Clara, Jardim da Corredora e Jardim do Tarro (Portalegre); Cine-Teatro Mouzinho da Silveira, Fonte da Vila, Parque João José da Luz (Castelo de Vide); Centro de Artes (Ponte de Sor)

Os narizes vermelhos chegam ao Alto Alentejo pelas mãos do Bolina. A terceira edição do Festival Internacional de Palhaças promete espalhar sorrisos por vários espaços, ao longo de uma semana. A comandar as tropas estão artistas e companhias de várias latitudes, da argentina Espuma Bruma à espanhola Maria Andrés, passando pelas brasileiras Ana Luiza Bellacosta, Nathalia Luiz, Gabi Winter e Ruth Mezeck, as colombianas Lily Colombia e Paula Malik, as italianas Claudia Cantone e Serena Vergari, e a polaca Pina Polar. A bandeira nacional vem representada por Ana Madureira, Coração nas Mãos e Met.Amorphosis, entre outras comediantes. Num programa para “meter o nariz, sem medo” estão desfiles de rua, clown comunitário, espectáculos nocturnos, oficinas e uma gala final (dia 11, às 21h30, Escola de Artes).

Programa completo aqui.

Grátis (donativos são bem-vindos); espectáculos em sala com bilhetes entre 3€ e 5€

Foto Sé de Braga Paulo Ricca

BRAGA

Entre a Terra e o Céu

De 10 a 19 de Maio

Sé Catedral, Igreja de São Lázaro, Igreja dos Terceiros, Basílica dos Congregados, Igreja de São Marcos, Igreja de São Paulo, Igreja de Santa Cruz e Igreja do Salvador

Rui Paiva, António Esteireiro e Ana Paula Russo são os músicos escolhidos para abrir o VI Festival Internacional de Órgão de Braga. O concerto Entre a Terra e o Céu, marcado para dia 10 de Maio, às 21h30, na Sé Catedral, junta dois organistas e uma soprano servindo o tema que dá o tom ao programa deste ano: O Órgão e a Voz. Ao alinhamento juntam-se nomes como Arturo Barba Sevillano, Sebastià Peris, Paulo Bernardino, Marco Quaresma, Ana Ferreira, Luca Scandali, Jonathan Pia, Sonia Tedla ou Thierry Mechler, acompanhados pela Orquestra Barroca, Coro e Orquestra do Departamento de Música da Universidade do Minho, Coralie Amedjkane e Cantadores da Aldeia Nova de São Bento. Na pauta, em sete templos bracarenses, está a exploração de vários timbres e a ligação ao fado e ao cante. Por falar em novas experiências, o órgão histórico da Igreja dos Terceiros volta a fazer-se ouvir, após mais de 70 anos de silêncio e “um profundo processo de restauro” (dia 12, às 16h).

Horário: quarta, sexta e sábado, às 21h30; domingo, às 16h.

Programa completo aqui.

Grátis

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: festas, feiras, espectáculos e muito mais

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

EXTRA: Cinema

O Professor e o Louco

Com Mel Gibson e Sean Penn como protagonistas, um drama biográfico realizado por Farhad Safinia, que tem por base a história do Dr. W. C. Minor, responsável por mais de dez mil entradas da edição original do conceituado Oxford English Dictionary. Mais filmes em Cinecartaz.