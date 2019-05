A maior ponte pedonal suspensa dos Estados Unidos está pronta para arrepiar

Se não tiver medo de alturas, há uma nova atracção para pôr na lista na próxima viagem aos Estados Unidos: a maior ponte suspensa pedestre do país abre ao público a 17 de Maio em Gatlinburg, no estado do Tennessee.

A SkyBridge estende-se ao longo de 207 metros, atravessando um vale das Great Smoky Mountains. A meio percurso, as ripas de madeira dão lugar a um painel de vidro – e é ver os ramos das árvores crescerem debaixo dos pés, o chão a 43 metros de distância.

De acordo com o site oficial, não existe limite de tempo para atravessar a nova ponte. Por isso, será possível “apreciar as vistas”, “aproveitar o cenário espectacular” e tirar quantas fotografias quiser antes de regressar ao ponto de partida.

A ponte faz parte do Skylift Park e é possível complementar o passeio com uma viagem de teleférico desde Gatlinburg – pequena cidade turística de montanha encostada ao parque nacional e que se vê desde a ponte – até ao topo da montanha de Crockett, onde fica o acesso à ponte suspensa. O percurso termina junto a outra das novas atracções do parque: uma varanda panorâmica, com café, bar e loja de souvenirs.

O acesso ao parque custa 19,95 dólares por adulto (cerca de 17,82 euros) e 14,95 dólares para crianças dos 4 aos 11 anos (13,35 euros). Inclui acesso ao teleférico, ponte e deck panorâmico.

Foto DR

Com 207 metros de comprimento, anuncia-se como a “maior ponte suspensa pedonal dos Estados Unidos”. Bem aquém da Europabrücke, situada entre as montanhas dos Alpes suíços, com os seus 494 metros de comprimento e 85 de altura. Inaugurada em 2017, mantém o titulo de maior ponte pedestre suspensa do mundo. Pelo menos até à abertura da futura “maior ponte suspensa do mundo", a estrutura pedonal que está a ser construída sobre o rio Paiva, em Arouca, prometida ainda para 2019. Quando abrir, será dela o trono: 516 metros de comprimento e 175 metros de altura.