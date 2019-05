Um festival imaginário? Em Sintra vai ser real

Artes, família, natureza. É nestes eixos que se move o novo Festival do Imaginário, organizado pela Byfurcação – Associação Cultural em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, que convida miúdos e graúdos a darem asas à imaginação.

A abertura tem lugar no centro da vila, com figuras de grande escala, iluminadas, a deambular pela Volta do Duche no espectáculo Lúmen - Uma História de Amor, trazido pela companhia de de Alcobaça S.A. Marionetas com o apoio de voluntários locais (dia 31 de Maio, às 22h, entrada livre).

Depois, a programação passa para a Quinta da Ribafria – o dia de sexta está reservado a actividades para escolas e seniores, entre as 10h e as 17h –, com teatro, música, circo, dança, ioga, oficinas, literatura, cinema (curtas de animação cortesia do CineEco Seia), hora do conto, artes plásticas e jogos tradicionais.

Também por lá passam entidades como o Conservatório de Música de Sintra, a academia Ai!aDança, os museus e bibliotecas do concelho, o Movimento Claro ou a associação Plantar uma Árvore. Sempre com o enquadramento natural deste espaço histórico como pano de fundo e com a preservação ambiental em mente. Para complementar a experiência, há uma zona de restauração com street food e espaços para piqueniques e descanso.

Dicas para os visitantes: recomenda-se o uso de protector solar, calçado confortável, chapéu e agasalhos para a noite; algumas das actividades têm número limitado de participantes pelo que é aconselhado o levantamento prévio das senhas.

Informações

Festival Imaginário

Quinta da Ribafria

Estrada da Várzea - Sintra

De 31 de Maio a 2 de Junho, a partir das 10h (sábado encerra às 23h; domingo, às 18h).

Bilhetes diários a 5€ (criança) e 10€ (adulto)

www.festival-imaginario.com