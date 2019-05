Magistrados, oficiais de Justiça, militares e GNR exigem solução idêntica à dos professores

Magistrados, oficiais de justiça, militares, profissionais da GNR e da polícia marítima exigem que, à semelhança dos professores, todo o tempo de serviço congelado seja contabilizado para efeitos de progressão na carreira.

As associações e sindicatos que representam estes sectores aplaudem a solução aprovada na quinta-feira no Parlamento para os docentes e esperam que a contabilização dos sete anos de congelamento seja rapidamente aplicada às restantes carreiras.

Na quinta-feira à noite, PSD, CDS, PCP e BE uniram-se para aprovar na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência uma alteração à lei do Governo sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, passando a considerar todo o período do congelamento em vez de apenas dois anos.

A decisão — que ainda terá de ser aprovada em plenário e, depois, passar pelo Presidente da República — abre a porta a que as restantes carreiras que também progridem com base na passagem do tempo exijam um tratamento igual, o que obrigará a alterar o diploma aprovado pelo Governo no início de Abril.

Oficiais de Justiça: “Há aqui um ganho, mas pode não ser na dimensão do esperado pelos trabalhadores”

Os sindicatos que representam os oficiais de Justiça não têm dúvidas de que a solução encontrada para os docentes é uma “derrota do Governo” e uma “vitória da razão dos trabalhadores” que, reclamam, terá de se estender aos cerca de 7000 trabalhadores integrados nesta carreira.

Porém, Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, recomenda alguma cautela até que se conheça a versão final do diploma aprovado pelos deputados.

“Há aqui um ganho, mas pode não ser na dimensão do esperado pelos trabalhadores”, realça ainda. “Empurrar no tempo e para processos negociais pode resultar numa desilusão”, receia o dirigente, lembrando que parte do processo cairá já na próxima legislatura.

“Há todo um processo que ainda terá de decorrer”, alerta ainda, criticando as pressões que alguns membros do Governo e responsáveis políticos fizeram nos últimos dias para que o Presidente da República vete o diploma que sair do Parlamento.

Também Fernando Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, está “expectante quanto ao desenvolvimento desta situação”. “O faseamento terá de ser negociado e estamos disponíveis para o fazer”, desafia em declarações ao PÚBLICO.

Tanto o Sindicato dos Oficiais de Justiça como o Sindicato dos Funcionários Judiciais defendem que os trabalhadores que durante o período do congelamento tiveram promoções não podem ficar de fora. “É um aspecto que tem de ser analisado, mas as pessoas não podem ficar prejudicadas na recuperação do tempo de serviço congelado por terem sido promovidas”, frisa Fernando Jorge, lembrando que essas promoções ocorreram “por necessidade dos próprios serviços”.

“Quem foi promovido também tem de ser abrangido”, reforça Carlos Almeida, que alerta também para a situação dos trabalhadores que se aposentaram e que teriam saído com uma reforma superior se o tempo que esteve congelado tivesse sido considerado.

Fernando Jorge alerta ainda para a situação dos oficiais de justiça que estão próximos da aposentação e que devem também ver o tempo congelado contabilizado.

Magistrados exigem reposição integral do tempo congelado

António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, lembra que sempre defenderam que “a solução que melhor se adequava era a reposição integral do tempo congelado”, ainda que de forma faseada. Por isso, não deixa de aplaudir a solução encontrada para os professores que, defende, deve estender-se às outras carreiras por uma questão de igualdade e de protecção do princípio da confiança previsto na Constituição da República.

“A ser aplicado aos professores, terá de ser aplicado a todos os restantes”, desafiou o dirigente.

O sindicato não tem dados concretos sobre o número de magistrados que poderão beneficiar da contagem integral do tempo de serviço, uma vez que o congelamento “não afectou todos os magistrados de forma igual”. Ainda assim é possível dizer que o congelamento prejudicou sobretudo os procuradores-adjuntos no início de carreira e os que se encontravam no final da actividade, porque se reformaram sem atingir o escalão devido e “viram a sua pensão prejudicada para sempre”.

Forças Armadas e GNR exigem “solução idêntica”

Num comunicado conjunto, a AOFA, a Associação Nacional de Sargentos, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação de Praças e a Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima aplaudem a recuperação integral do tempo de serviço para os professores e exigem que solução idêntica se aplique aos militares, GNR e polícia marítima.

“Perante a solução agora encontrada na Comissão de Educação e Ciência, é de toda a legitimidade questionar então para quando a aplicação de solução idêntica para os militares das Forças Armadas, para os profissionais da GNR e para os profissionais da Polícia Marítima?”, lê-se no comunicado divulgado nesta sexta-feira de manhã.

António Mota, secretário-geral da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), considera que a solução aprovada para os professores era “inevitável e “da mais elementar justiça”, reforçando as exigências que fazem numa petição lançada há alguns dias e que já conta com quase quatro mil assinaturas

“Contamos que as nossas pretensões sejam, com maioria de razão, aceites, que os sete anos de congelamento sejam contados e que seja negociado o prazo e o modo” da recuperação desse tempo, acrescenta.

A decisão deverá abranger todos os militares que prestaram serviço no período de congelamento, mas a AOFA não tem dados que lhe permitam dizer quantos serão. “Neste momento temos no activo 26 mil militares. Admito que sejam abrangidos entre 15.000 a 20.000”, antecipa.

Para António Mota a solução terá de abranger também os militares que, entretanto, se aposentaram “pelas repercussões que isso tem no cálculo da reforma”.

“Estamos completamente disponíveis para negociar o prazo e o modo [como o tempo congelado se irá repercutir nas carreiras]”, assegura. “Tem é de haver disponibilidade e nunca poderá estar em causa a contagem integral do tempo”, avisa.

“Vamos exigir a reposição integral de todo o tempo em que tivemos o congelamento, porque, no nosso caso, a nossa carreira depende disso. A progressão horizontal depende do tempo de serviço”, adiantou à TSF César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda.

“Não temos outra forma de progressão, ainda não temos sistema de avaliação e, por isso, para nós é importante para podermos progredir na carreira”, acrescentou.