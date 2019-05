Gigante australiano desiste de procurar lítio no Alto Minho

A publicitação dos pedidos de prospecção e pesquisa que a Fortescue fez para avançar com a exploração de lítio em Portugal já começaram a surtir efeitos.

A empresa australiana comunicou à Direcção-Geral de Energia e Geologia que pretende retirar o pedido que havia efectuado para a chamada área “Fojo”, que abrange os concelhos de Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo. E numa declaração enviada ao PÚBLICO, a CEO do Fortescue Metals Group, Elizabeth Gaines, disse que a empresa vai fazer alterações em vários pedidos. “A Fortescue submeteu um conjunto de pedidos de prospecção e pesquisa em Portugal e acompanha atentamente a sua evolução, incluindo a participação no processo de consulta pública. Na sequência de uma análise mais aprofundada, avançámos com uma revisão das áreas requeridas e alterámos uma série de pedidos de acordo com essa análise”, escreveu Elizabeth Gaines.

Tal como o PÚBLICO noticiou, a Fortescue fez entrar nos serviços da DGEG 22 pedidos de prospecção e pesquisa para a exploração de vários minérios numa vasta extensão do território nacional. Porém, ainda não foram todos publicados em Diário da República e, para já, a empresa diz que está empenhada em participar na consulta pública destes processos.

Num requerimento que deu entrada a 30 de Abril, a empresa pediu que fosse retirada dos serviços da DGEG todo a informação geoespacial referente ao Aviso n.º 4722/2019, no qual requeria “a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco cobre, lítio, tungsténio, estanho e outros depósitos minerais ferrosos e minerais metálicos associados”, numa área que totalizava quase 75 quilómetros quadrados.

O pedido foi feito em Fevereiro, e publicado em Diário da República a 20 de Março. Rapidamente se começou a gerar uma onda de contestação, tendo as três autarquias envolvidas apresentado uma posição conjunta junto da DGEG, exigindo o indeferimento do pedido da empresa australiana. E também a sociedade se começou a mobilizar, tendo sido criado o movimento cívico “Em Defesa das Serras da Peneda e do Soajo”, que chegou a agendar para dia 12 de Maio uma caminhada de contestação.