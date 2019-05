Sérgio Conceição espera resposta à FC Porto na recepção ao Desp. Aves

O treinador Sérgio Conceição disse esta sexta-feira esperar que o campeão nacional “dê uma resposta à FC Porto” no jogo deste sábado, frente ao Desp. Aves. Os “dragões” vêm de um comprometedor empate (2-2) na ronda anterior, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, mas o técnico acredita que a equipa vai reagir, já neste jogo, ao deslize que a deixou em posição fragilizada na luta pela revalidação do título nacional.

“Temos que dar uma resposta de acordo com aquilo que é o FC Porto. Ganhar, independentemente das dificuldades que encontrarmos”, observou o treinador.

Sérgio Conceição reconheceu que “o Aves tem feito uma segunda volta fantástica”, lembrando que, “pelos resultados da segunda volta, é o quinto classificado” e elogiando o trabalho do técnico Augusto Inácio.

“Depois de o Inácio ter pegado na equipa, com outra forma de jogar, fez resultados muito positivos. Estamos precavidos para uma forma de jogar que não é muito habitual em Portugal. Estamos prontos para fazer um jogo consistente, que nos dê a vitória”, afirmou.

Ainda sobre o deslize em Vila do Conde e a contestação dos adeptos, Sérgio Conceição, recusou atirar “a toalha ao tapete”. “Os anos passam e vamos ganhando alguma maturidade. A mim também me apetecia rasgar a camisa perante alguns comentadores, muitos deles percebem menos de futebol do que eu de golfe ou de direito. O importante é olhar para o mar azul, para a nação portista. Depois de 25 de Maio, da final da Taça de Portugal, faremos as contas”, observou.

O treinador considerou que “esta tem sido uma época à FC Porto”, lembrando que a equipa “foi à final da Taça da Liga, tem a final da Taça de Portugal e vai disputar o título até ao último jogo”, mostrando vontade de dar continuidade ao seu projecto no clube.

“Se o presidente achar que devo ficar e se eu achar que temos condições para lutar por títulos, com certeza que fico, porque gosto muito desta casa”, acrescentou.

Na preparação da próxima época, Sérgio Conceição admitiu a possibilidade de integrar alguns jovens da equipa de sub-19, que se sagrou recentemente campeã europeia, embora alertando que a aposta “tem de ser feita com calma”.

“É preciso dar oportunidades e já disse ao presidente que há jogadores que têm potencial para estar connosco, pelo menos numa primeira fase. Até já dei nomes, mas devemos ter alguma calma, pois o futebol não é fácil. Somos analisados pelos resultados no momento, vejam o exemplo do jogo com o Rio Ave. Estava a ser bestial até aos 85 minutos e passei depois a besta. Não é com facilidade que se fazem jogadores e plantéis”, vincou o técnico portista.

Para o jogo com o Desportivo das Aves, Sérgio Conceição não pode contar com os guarda-redes Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio e está hospitalizado, e Fabiano, além do médio Loum, também com problemas físicos.