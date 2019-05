A quebra do Moreirense e a retoma do Rio Ave

O Moreirense confirmou nesta sexta-feira, no arranque da 32.ª jornada da Liga, que está a atravessar um momento menos bom numa temporada que tem sido sensacional. Em casa, os vimaranenses perderam com o Rio Ave (1-2) e podem terminar a ronda com o vizinho Vitória a um ponto de distância, na luta pelo quinto lugar.

Com Nuno Santos em alta, o Rio Ave colocou-se em vantagem aos 19': depois de ter marcado ao FC Porto, o extremo que saiu do Benfica em direcção a Vila do Conde inaugurou o marcador com um toque acrobático, de primeira, a corresponder da melhor forma a uma passe de mais de 30 metros, em profundidade.

O Moreirense respondeu, criou um par de ocasiões de perigo e, aos 36’, empatou mesmo, graças a um remate cruzado de Pedro Nuno, já no interior da área vila-condense.

Mas o Rio Ave, que atravessa um bom momento depois de uma má entrada em cena do treinador Daniel Ramos, chegou mesmo ao golo do triunfo, com Gelson Dala a finalizar na cara de Trigueira, após um cruzamento do lado direito (66').

Para os vila-condenses, foi a terceira vitória nos últimos quatro jogos (pelo meio empataram com o FC Porto), frente a adversários que estavam acima na tabela classificativa - o Rio Ave é agora sétimo classificado, à condição. Para o Moreirense, foi a terceira derrota consecutiva, depois dos desaires diante do Boavista e do Desp. Chaves.