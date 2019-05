Não haverá Liga Inglesa para Ivo Pinto: Norwich confirma saída do português

“Podemos confirmar que o Ivo Pinto vai deixar o clube a 30 de Junho, quando o contrato expirar”. Foi desta forma que o Norwich, clube que já tem garantida a subida à Premier League, confirmou a saída do lateral português Ivo Pinto, no final da temporada.

O jogador de 29 anos, que chegou ao clube em 2016 e foi capitão de equipa na última temporada, fez apenas cinco jogos em 2018/19, estando “tapado” pelo crescimento do jovem Max Aarons.

Ao site do clube inglês, Ivo Pinto deixou muitos elogios a toda a estrutura. “Jogar aqui foi uma experiência incrível. Foi óptimo jogar na Liga Inglesa por este clube e estou contente por ver o Norwich de volta ao patamar a que pertence”, disse, não dando importância aos poucos jogos realizados: “sou um jogador de equipa e, apesar de não ter jogado muito nesta temporada, estou feliz por a equipa ter conseguido o que conseguiu. Especialmente pelos adeptos, que merecem isto”. “Vou sentir falta do Norwich, garantidamente”, concluiu.

Daniel Farke, treinador da equipa, deixou elogios à postura do jogador português: “a forma como ele trabalhou, vendo o Max Aarons a ficar com o papel dele, foi fantástica. Continuou a treinar a um nível alto e continuou a falar com os jovens, para lhes passar experiência”.

Aos 29 anos, Ivo Pinto ainda não tem o futuro definido.