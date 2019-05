Encontrar o equilíbrio entre ser aluno, ser desportista, e ser pessoa

Exigência na escola, pressão nos treinos e competições. Conciliar os estudos com uma carreira desportiva de alto rendimento não é tarefa fácil, e desde o início que o Gabinete de Apoio ao Alto Rendimento (GAAR) de Montemor-o-Velho, que veio a dar origem às Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), disponibilizou apoio psicopedagógico aos alunos-atletas enquadrados no programa. “Para ter sucesso o fiel da balança é o equilíbrio emocional e os pratos a ansiedade e autoconfiança”, sintetizou Victor Pardal, responsável nacional do projecto.

