Domingues deu “troco” a Tsitsipas, mas o Estoril Open já não tem portugueses

O Estoril Open já não tem tenistas portugueses em prova. Nesta sexta-feira, João Domingues não conseguiu fazer a terceira surpresa na prova - já tinha eliminado os top-50 de Minaur e Milmann - e acabou por perder frente a Stefanos Tsitsipas, por 2-0 (7-6 e 6-4).

Com este triunfo, o grego garante bilhete para as meias-finais do torneio português - espera por David Goffin ou Malek Jaziri -, num jogo no qual, ainda assim, passou por dificuldades.

No court central do Clube de Ténis do Estoril, o número 10 do ranking mundial viu João Domingues dar muito “troco”, oferecendo uma réplica forte no primeiro set. O português chegou a servir para fechar a primeira partida - vencia por 5-4 -, mas permitiu ao primeiro cabeça-de-série do torneio quebrar-lhe o serviço e prolongar um set apenas decidido no tie-break (7-3).

A segunda partida, ainda que novamente equilibrada, acabou por ter uma história menos rica, com Domingues a ceder dois jogos de serviço na ponta final do set, comprometendo as teoricamente já parcas probabilidades de eliminar o “tubarão” Tsitsipas.

Este resultado deixa o torneio sem representação portuguesa, depois das eliminações de Domingues, João Sousa e Pedro Sousa no quadro de singulares e, na variante de pares, da desistência da dupla Pedro Sousa/Gastão Elias, bem como das eliminações das parelhas João Sousa/Leonardo Mayer e Tiago Cação/Frederico Gil.