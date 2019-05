Sonic the Hedgehog: quando um trailer é demasiado mau

Pode um trailer ser tão mal recebido que motive alterações profundas num filme a poucos meses da estreia? É o caso de Sonic the Hedgehog, a adaptação ao cinema do popular videojogo da Sega dos anos 1990.

Na quinta-feira, apenas dois dias após o lançamento do trailer, Jeff Fowler, o realizador do filme, admitiu que a película ia ser alvo de algumas alterações. Concretamente, e no centro das críticas dos fãs, está o aspecto da personagem principal, Sonic, um porco-espinho antropomórfico de cor azul, que nas primeiras imagens do filme surge com um aspecto demasiado humanizado. A boca, com dentição humana, foi um dos detalhes mais ridicularizado nas redes sociais.

O trailer de três minutos mostra ainda Jim Carrey a representar o papel de Dr Eggman, também conhecido como Dr Robotnik, o principal vilão do videojogo, enquanto a pequena personagem azul é apresentada como uma animação computadorizada de qualidade duvidosa.

Na rede social Twitter, por exemplo, as reacções não tardaram. “PORQUE É QUE O SONIC TEM DENTES DE HUMANO”, perguntou um dos utilizadores. Outro escreveu um poema satírico: “Fala-me do teu último trabalho/ Ajudei a animar um filme/ Quais eram as tuas funções?/ Fiz os dentes do Sonic pequenos/terríveis”.

O realizador, perante toda a polémica, agradeceu de igual modo o apoio e as críticas dos fãs: “Obrigado pelo apoio. E pelas críticas. A mensagem é clara... não estão felizes com o design e querem mudanças. Vão acontecer”.

Keith Stuart, jornalista do Guardian, assinou um artigo em que comparava o trailer do filme a uma “chapada de 320 km/h na cara”.

“Como um fã do Sonic há 25 anos, esta é pior coisa que me aconteceu desde o Sonic Labyrinth. Para ser honesto, não tinha muitas esperanças com o conceito de live-action quando foi anunciado pela Sony, em 2016”, escreveu.

“Ao ver o trailer uma segunda ou terceira vez, os veteranos das guerras de consola sem dúvida que se lembrarão de outro videojogo adaptado ao cinema de forma bizarra: Super Mario Bros The Movie”, recordou.

Sonic the Hedgehog, o filme, está em produção desde 2013, quando a Sony comprou os direitos de adaptação do videojogo. O plano, contudo, não saiu do papel até 2017, altura em que a Paramount adquiriu todos os direitos. A estreia mundial do filme está prevista para Novembro deste ano e deverá chegar às salas de cinema portuguesas no dia 7 desse mês.