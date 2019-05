Os fantasmas de Leonor Antunes em Veneza

Leonor Antunes é como as suas elegantes esculturas: o seu lado conceptual esconde outro mais manual, táctil. Mas é preciso tempo para as descobrirmos. No Palácio Giustinian Lolin, onde Portugal tem instalado o pavilhão nacional em Veneza, as esculturas da artista encontram novas formas de se pendurarem, de viverem suspensas, de treparem. O desafio, imposto pela natureza histórica do espaço, pode ver-se já partir da próxima semana com a inauguração da Bienal de Arte.