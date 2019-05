Brasil: o cinema que talvez não exista amanhã

Bacurau, o novo filme de Kleber Mendonça Filho (O Som ao Redor, Aquarius) está a concurso para a Palma de Ouro de Cannes, daqui a duas semanas, a par de Almodóvar, dos irmãos Dardenne, de Ken Loach. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz (Praia do Futuro) junta-se-lhe na paralela da Croisette, Un Certain Regard. Dois filmes do Brasil no mais importante festival de cinema do mundo, depois das edições 2019 de Roterdão e Berlim terem recebido uma grande representação brasileira — e no momento em que o governo suspende todo o financiamento da produção local, usando como pretexto os resultados de uma auditoria encomendada pela anterior administração aos contratos da Agência Nacional do Cinema.

