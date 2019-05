Anti-sionismo e anti-semitismo

As reacções desmesuradas a um cartoon de António publicado no Expresso e na edição internacional do New York Times trouxe até nós a questão de uma crescente equiparação, em toda a Europa e nos Estados-Unidos, entre anti-sionismo (ou, ainda mais estritamente, a política e o reforço de um Estado militar e colonial pelo actual governo de Israel) e anti-semitismo. Ainda recentemente, ao visitar um cemitério judeu, o Presidente francês Emmanuel Macron, prometendo adoptar medidas legais para combater o anti-semitismo, definiu o anti-sionismo como uma das formas modernas de anti-semitismo. É verdade que neste domínio é difícil traçar fronteiras rigorosas, evocando contingências históricas e pragmatismos políticos, porque há um “eterno anti-semitismo” responsável por uma mística tão forte como aquela que envolve a figura simétrica, a do “judeu eterno”. Por isso, aliás, é que se pratica hoje uma nefasta indistinção entre o anti-semitismo europeu moderno e o anti-sionismo árabe que não se baseia em questões de hostilidade étnica e de impurezas biológicas, mas apenas em conflitos territoriais.

