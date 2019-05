O-bla-di-obla-da, a vida dos Vampire Weekend continua

A guitarra acústica é dedilhada, a voz segue-lhe os voltejos. Entra a pianada e as congas, entra a pandeireta e hão-de chegar os coros quase beatíficos a dobrar o órgão e o ritmo sintético de veraneio, coisa barata mas de apelo global. E estamos nisto, e isto é simples e directo, feliz de uma forma desassombrada. É então que se ouve o homem que canta dar-nos o mote: “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die”. Isto que temos pode não ser perfeito, pode até ter o seu quê de angustiante, mas que fazer para além de continuar? “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die”, continua ele, e já há guitarra country & western a colorir o cenário e pianada blues à Nicky Hopkins. Continuemos, então.

Continuar a ler