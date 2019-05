Investigadores propõem usar técnicas das ciências sociais para estudar máquinas inteligentes

O que está por detrás das escolhas feitas por algoritmos na base de sistemas de inteligência artificial? Há muitos investigadores interessados, mas é difícil descobrir o que influencia as máquinas capazes de decidir quando estas analisam centenas de milhares de dados para chegar às suas conclusões. É impossível acompanhar em detalhe o processo de decisão.

Um grupo de investigadores dos EUA, Canadá e Europa, de reputadas instituições como o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade de Harvard, nos EUA, e o Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, na Alemanha, argumenta que o foco tem de deixar de ser o código por detrás dos algoritmos. É preciso arranjar formas alternativas para os perceber. E a solução não está – apenas – nas mãos de engenheiros.

“Actualmente, os cientistas que mais frequentemente estudam o comportamento de máquinas são os cientistas computacionais, especialistas da robótica e os próprios engenheiros que criaram as máquinas. Podem ser peritos em matemática e engenharia, porém, não são especialistas em comportamento”, justifica o grupo num estudo académico publicado este mês na revista académica Nature. Contou com a colaboração de profissionais de empresas como o Google, o Facebook e a Microsoft, que investem cada vez mais na área de inteligência artificial.

A proposta é uma nova área de investigação interdisciplinar: Análise Comportamental das Máquinas, ou Machine Behaviour, no inglês. O objectivo é estudar sistemas de inteligência artificial com as mesmas técnicas usadas em ciências sociais para analisar o comportamento de seres humanos. Isto inclui olhar para a história, evolução, e influências externas ao comportamento das máquinas, e pedir ajuda a profissionais de áreas como psicologia e economia.

Os autores propõem, por exemplo, mais estudos baseados na observação directa dos resultados dos algoritmos, o impacto que têm na sociedade. ("Em sites de namoro, os algoritmos promovem apenas relações entre pessoas com contextos e interesses semelhantes?”, é uma das questões dadas como exemplo para a área do Machine Behaviour).

Algoritmos misteriosos

“Compreender o comportamento dos sistemas de inteligência artificial é essencial para a nossa capacidade de controlar suas acções, colher benefícios e minimizar danos”, justifica o grupo.

Todos os membros – com vários anos de experiência na área da inteligência artificial – já presenciaram problemas com máquinas que não podem explicar os seus resultados. “As máquinas inteligentes já são capazes de alterar o comportamento humano, e os seres humanos também criam, informam e moldam os comportamentos das máquinas inteligentes”, frisam os autores.

Alan Mislove, um dos investigadores da Universidade de Northeastern, em Boston, nos EUA, a participar no estudo, faz parte de um grupo de académicos a lutar pelo direito de investigar algoritmos de empresas para perceber se os resultados discriminam em áreas como a habitação e anúncios empregos. Recentemente, conclusões preliminares de um estudo para o qual contribuiu mostram que o algoritmo por detrás dos anúncios de emprego no Facebook aprendeu, sozinho, a mostrar mais vagas para lojistas a mulheres e mais anúncios a procurar lenhadores a homens.

“Embora o código e a arquitectura para treinar um modelo possa ser simples, os resultados podem ser muito complexos, dando origem a ‘caixas negras’. Os algoritmos recebem dados e produzem resultados, mas o processo que permite gerar esses resultados é difícil de interpretar”, escrevem os autores. E acrescentam: “E embora a perspectiva de desenvolver armas autónomas ainda seja controversa, se estas armas acabarem por ser criadas, são máquinas que vão poder determinar quem vive e quem morre em conflitos armados.”

Hoje, muitos algoritmos já condicionam comportamentos: há os que sugerem o próximo livro a ler ou filme a ver, os que avaliam as notícias que primeiro aparecem nas redes sociais (e tentam filtrar notícias falsas e boatos), os que ajudam os carros autónomos a conduzir, e os que escolhem sugestões de parceiros românticos em sites de namoro.

Por vezes, os resultados são preconceituosos: além do caso com os anúncios do Facebook, o algoritmo do Google, por exemplo, já chegou a confundir pessoas negras com gorilas. E em 2016, por engano, uma assistente digital criada pela Microsoft aprendeu a repetir informação preconceituosa , racista e homofóbica com base em comentários de utilizadores nas redes sociais.

Sem vontade própria

O grupo clarifica que o objectivo de estudar máquinas com algumas técnicas das ciências sociais não é o mesmo que estudar as máquinas como se tivessem vontade própria. A ideia é apenas parar de tentar dissecar a mecânica por detrás das decisões das máquinas como se fossem máquinas passivas. Em vez disso, deve-se ver um agente artificial como um agente activo que é influenciado pelo seu contexto, e pela relação com seres humanos e com outros agentes artificiais.

Iyad Rawan, investigador do MIT e líder da equipa responsável pelo estudo nota que, acima de tudo, o objectivo do trabalho publicado na Nature é começar a chamar a atenção para a área ao dar-lhe um nome. “ Começamos a ver a ascensão de máquinas com capacidade de agência, máquinas que são actores capazes de decidir e decidir autonomamente”, alerta Iyad num comunicado sobre o trabalho. Para Rawan é fundamental ter “uma nova área de investigação que olha para os algoritmos como mais do que produtos da engenharia e ciência da computação”.