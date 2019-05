Facebook bane Alex Jones, Yiannopoulos, Paul Joseph Watson e várias páginas de extrema-direita

O Facebook anunciou esta quinta-feira a expulsão de várias personalidades e o fim de diversas páginas naquela rede social conotadas com ideologias extremistas e discurso de ódio. O radialista Alex Jones, fundador do site Infowars e divulgador de teorias conspirativas, é a mais destacada figura abrangida pela medida, que é justificada com a violação de regras contra o discurso de ódio e o incitamento à violência.

Para além de Jones, o britânico Milo Yiannopoulos — um personalidade da alt-right e ex-editor do Breitbart News — também viu ser apagada a sua página nesta rede social. Os dois juntam-se a uma longa lista de nomes de “indivíduos perigosos”, como refere o Facebook, que inclui o extremista muçulmano afro-americano Louis Farrakhan; Paul Nehlen, um ultranacionalista e racista branco que concorreu ao Congresso norte-americano em 2018; a activista de extrema-direita Laura Loomer ou Paul Joseph Watson, outro divulgador de teorias e rumores xenófobos e sexistas. Todas as contas excluídas do Facebook nesta acção também deixaram de existir no Instagram, detido pela mesma empresa.

“Sempre banimos indivíduos ou organizações que promovem ou se envolvem em violência e ódio, independentemente da ideologia”, disse um representante do Facebook, na quinta-feira, através de uma declaração da empresa. “O processo de avaliação de potenciais prevaricadores é extenso e foi o que nos levou à decisão de remover estas contas hoje [quinta-feira]”.

O Facebook acusa concretamente Jones, Yiannopoulos e Loomer de promoverem radicais de direita anteriormente banidos como Gavin McInnes, Tommy Robinson e Faith Goldy. Farrakhan é expulso por um longo historial de declarações anti-semitas.

Outras páginas ligadas a estas personalidades estão igualmente a ser banidas da rede social, incluindo todas as plataformas de fãs dedicadas às teorias de conspiração publicadas pelo InfoWars, site operado por Alex Jones. A empresa já tinha banido a conta oficial desta página em Agosto de 2018, apagando mais 22 páginas em que Alex Jones era administrador.

Já em 2017, o Twitter começou por retirar o estatuto de conta verificada a alguns destes rostos do extremismo, sobretudo os que estavam conotados coma a extrema-direita. No ano seguinte, Alex Jones e Yiannopoulos acabariam por ser permanentemente banidos daquela rede social alternativa ao Facebook.