Cabras, política e (maus) sinais

Focadas no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), as I Jornadas Internacionais sobre Sustentabilidade Económica dos Espaços Ordenados e Protegidos, previstas para 13 e 14 do corrente mês em Arcos de Valdevez, foram suspensas devido a factores lamentáveis.

As jornadas (com a presença confirmada de dois membros do Governo português e um da Junta da Galiza, e a participação de personalidades de referência nacionais e estrangeiras) destinavam-se a reflectir sobre a forma como países e culturas diferentes conjugam nesses espaços (normalmente territórios deprimidos e de baixa densidade) a preservação dos habitats naturais e dos ecossistemas com a gestão dos recursos naturais, e influenciam as condições de vida das populações neles residentes.

Universidades, autarquias, economia e turismo, conservação e gestão de territórios ordenados e protegidos de vários países do mundo propunham-se construtivamente partilhar e melhorar o conhecimento a partir das suas experiências.

Um dos aspectos sectoriais da discussão seria naturalmente o da gestão dos recursos faunísticos, dos quais o mais emblemático no PNPG é, desde há 20 anos, uma população de cabras-monteses (Capra pyrenaica victoriae) proveniente do transfronteiriço Parque Natural Baixa Límia-Serra do Xurés (PNBLSX), na Galiza.

Censos recentes apontam para um efectivo superior a 700 indivíduos, que dentro de três anos rondará o milhar. Isto é muito bom, mas porá um dia problemas sérios relacionados com os limites da capacidade de carga dos ecossistemas e da disponibilidade alimentar dos seus habitats, e com a preservação da sanidade animal: se nada for feito para gerir cientificamente o excesso da população, surgirão doenças graves, extensíveis a cabras domésticas e outras espécies domésticas e selvagens, e prejuízos importantes ao nível da agricultura e dos valores naturais do PNPG (e.g. espécies de flora endémicas ameaçadas), enquanto o inevitável furtivismo se encarregará de roubar aos habitantes do PNPG uma riqueza que lhes pertence.

Do lado de lá da fronteira, no PNBLSX, a caça é permitida a todas as espécies, incluindo à cabra-montês. Do lado de cá, no PNPG, a caça não é proibida, mas a cabra-montês não se pode caçar por ainda ser considerada em Portugal uma espécie “criticamente em perigo”, embora felizmente os últimos censos evidenciem realidade diferente. As 23 associações de caçadores portugueses do PNPG e as cinco espanholas do PNBLSX estão na primeira linha da defesa responsável da biodiversidade.

Espanha, Áustria, Turquia, Paquistão ou Tajiquistão, países culturalmente muito diferentes entre si, resolveram estes problemas das subespécies de caprídeos que vivem nos seus parques naturais e nacionais (com enormes vantagens para homens, animais e natureza) através de uma gestão científica racional cuja principal ferramenta é a caça sustentável, exercida complementarmente com a predação natural do lobo ou dos grandes felinos, e enquadrada pela Carta Europeia da Caça e da Biodiversidade do Conselho da Europa, adoptada em 2007 pelo Comité Permanente da Convenção de Berna.

Nenhum outro instrumento de gestão é mais eficaz para manter a proporcionalidade desejável entre machos e fêmeas e entre adultos e juvenis, ou para eliminar selectivamente os indivíduos fenotípica e/ou genotipicamente indesejáveis. Nenhuma outra actividade gera mais valor nesses territórios deprimidos e melhora tão significativamente as condições de vida dos seus habitantes, graças às receitas do turismo cinegético e às contrapartidas económicas pela eliminação selectiva dos exemplares terminais cujos troféus são valorizados em 10.000 euros em Espanha (Capra hispanica) e na Turquia (ibex bezoar), e em 250.000€ no Tajiquistão (markhor).