Criança morreu depois de ter alta do Hospital de Évora. Ministério Público está a investigar

No dia 29 de Abril, pelas 20h, deu entrada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), uma criança com sintomas de laringite. Ficou sob observação e teve alta na manhã seguinte por apresentar “franca melhoria do seu quadro clínico”, diz este hospital. Horas mais tarde, voltaria a dar entrada no Serviço de Urgência Pediátrica, desta vez com um quadro de paragem cardiorrespiratória. Acabou por morrer.

“Aparentemente, os dois episódios de urgência não estarão relacionados, todavia, os resultados da autópsia esclarecerão a causa de morte”, diz o gabinete de comunicação do hospital em respostas escritas enviadas ao PÚBLICO.

Entretanto, o Ministério Público já abriu um “inquérito com vista ao apuramento das circunstâncias em que ocorreu a morte”. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Instrução e Acção Penal de Évora.

“O HESE prestou assistência psicológica aos pais, após o sucedido, e serão acompanhados sempre que necessitarem e assim o entenderem”, acrescenta ainda o hospital.

Na edição desta quinta-feira, o Correio da Manhã indicava que a criança era uma menina com um ano e oito meses.