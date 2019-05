Acordo para reduzir sal e açúcar incluirá “mais de 2000 produtos”

Esta quinta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS) assina com sete associações da indústria alimentar e distribuição um acordo que vai permitir reduzir as quantidades de sal, açúcar e gorduras trans em cereais de pequeno-almoço, iogurtes, pão, sopas prontas a comer e batatas fritas, entre outros. O acordo levou mais de um ano a ser alcançado. À frente do Programa Nacional para a Alimentação Saudável está a nova directora, Maria João Gregório, de 33 anos. Nutricionista de formação, acompanhou de perto o processo como adjunta do anterior director do programa. Apaixonou-se pela área da saúde pública quando estagiou no Ministério da Saúde do Brasil, ainda estudante. Tem um doutoramento na área das desigualdades sociais no acesso a uma alimentação adequada.

