Paulo Rangel: “Novo comissário europeu pode não ser indicado por este Governo”

Paulo Rangel considera “precoce e prematuro” antecipar a discussão, em plena campanha para as eleições europeias, sobre quem vai ser o próximo comissário europeu porque, diz, “nada está garantido”. Questionado sobre se o PS deve ser claro quanto à escolha do sucessor do social-democrata Carlos Moedas, dizendo se vai indicar Pedro Marques para o lugar, o cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu esfria euforias e adverte para uma previsível perda de representantes quer do Partido Popular Europeu (PPE) quer do Partido Socialista Europeu (PSE) nas eleições europeias deste mês.

