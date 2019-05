Ela quer que entremos em pânico: livro com discursos de Greta Thunberg sai em Junho

Greta Thunberg, a sueca de 16 anos que criou o movimento da greve às aulas, às sextas-feiras, contra as alterações climáticas, vai lançar um livro que reúne os seus discursos. No One Is Too Small to Make a Difference (Ninguém é demasiado pequeno para fazer a diferença, em português), da editora britânica Penguin, estará nas bancas no dia 6 de Junho por 2,99 libras (cerca de 3,5 euros).

A obra é uma compilação de 11 discursos da activista, escritos por ela entre Setembro de 2018 e Abril de 2019, e apresentados em parlamentos de todo o mundo e na ONU, alertando para a emergência climática.

Segundo o The Guardian, o primeiro discurso do livro aconteceu três semanas depois da primeira greve à escola e o último escutou-se no Parlamento britânico em Abril. O título vem da intervenção demolidora que a jovem fez na Cimeira do Clima em Dezembro, na Polónia, e que se tornou viral.

O arranque de muitos dos seus discursos já é conhecido: “O meu nome é Greta Thunberg, venho da Suécia e quero que entrem em pânico”, disse, por exemplo, no Parlamento Europeu no mês passado. A Penguin descreve-a como “a voz de uma geração”.

Ao jornal britânico, a editora Chloe Currens diz que Greta, que está nomeada para o Prémio Nobel da Paz, já “galvanizou milhões de crianças e adultos por todo o mundo e está apenas a começar": “Ela apela a mudanças ao mais alto nível — e porque a sua mensagem é tão urgente e essencial, estamos a trabalhar para a disponibilizar a tantos leitores quanto pudermos, o mais rápido possível. Este pequeno livro vai documentar um momento extraordinário e sem precedentes na nossa história e convida a participar na luta pela justiça climática: acordar, divulgar e fazer a diferença.”

Com 80 páginas, o livro não terá prefácio. “Queremos facilitar, não interferir como editores”, diz Currens. A editora vai também lançar um manual sobre como se tornar num activista do movimento Extinction Rebellion e, no final do ano, chega Scenes from the Heart (Cenas do Coração, em português), uma memória da família Thunberg, já editada na Suécia, escrita a oito mãos: pela própria Greta, pela mãe, a cantora de ópera Malena Ernman, pelo pai, o actor Svante Thunberg, e pela irmã, Beata Ernman.

É, segundo a editora, “a história da família e de como eles conseguiram apoiar Greta”, após a jovem ter sido diagnosticada com Asperger e com mutismo selectivo. “Em vez de tentar torná-la ‘normal’, eles escolheram apoiá-la quando ela disse que queria fazer alguma coisa em relação às alterações climáticas.” As receitas da família provenientes das duas obras serão doadas à caridade.