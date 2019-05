Vox: a voz do franquismo fascista

Nestas eleições e nas próximas que lá se avizinham, desiludam-se quem pense que a extrema-direita porque tem gente nova irá mudar algo. Veja-se por essa Europa, os vícios velhos a conseguir gerar ainda mais iniquidades... O Vox franquista é: ultranacionalista e ultraconservador; homofóbico; xenófobo; negacionista do holocausto; vingativo contra a democracia; contrário à legislação em matéria de costumes; brando contra a violência de género, sendo contra a igualdade e por aí fora.

Os governos europeus de matriz de centro e da direita não respondem à desigualdade social crescente, verificando-se uma instrumentalização dos despossuídos que caiem nas malhas desta extrema-direita com promessas falsas, acabando por sentir na carne ainda piores condições de existência! Os fascismos que despontam não caiem do céu aos trambolhões, são o resultado de políticas que ao invés de serem combatidos, são coniventes... Em Portugal, o CDS apoiante de Salazar é o gémeo do Vox. Nuno Melo do CDS, até defende que aquele partido deve entrar na família do PPE! Faz sentido.

A extrema-direita combate-se com mais incentivada cidadania política, aproximação dos governos aos governados, dando esperança ao povo e proporcionando a distribuição de riqueza com equidade. Tudo isto está em défice.

Vítor Colaço Santos, Areias

Gastar ou investir

O incêndio que destruiu o imóvel no centro histórico do Porto onde nasceu Almeida Garrett é a prova da incapacidade da câmara em investir. O executivo portuense farta-se de gastar dinheiro em eventos sem interesse. Mas, quando se trata de investir em edifícios de interesse histórico, o processo não tem fim. A casa de infância do autor de Viagens na Minha Terra, poderia ter sido lugar de visitação. Contudo, a falta de sensibilidade de toda a vereação não permitiu outro destino ao prédio devoluto. Honra seja feita a Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, que alertou para o estado do imóvel, propondo a sua compra para ali instalar o Museu do Liberalismo. Ao invés, na Póvoa de Varzim, a casa onde nasceu Eça de Queiroz foi restaurada pelo seu proprietário. Parabéns, Rios da Fonseca.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Nem oito, nem oitenta

Está provado que viver na cidade aumenta o risco de depressão e ansiedade. O ruído, o tráfego que aumenta os níveis de dióxido de carbono, o tempo despendido ao volante e a luta diária para encontrar um estacionamento pago a peso de ouro, podem tornar a vida na cidade num verdadeiro inferno. Juntem agora a actual febre do turismo que faz desregular o mercado imobiliário, aumentar rendas e provocar o despejo dos residentes dos centros históricos. O turismo é importante para a economia local e nacional, combate a desertificação urbana e recupera espaços abandonados, mas nem oito nem oitenta, ninguém questiona se é sustentável a cidade receber tanta gente, se não estamos a descaracterizar um local onde a alma da cidade são as pessoas que lá habitam, estudam ou trabalham.

Emanuel Caetano, Ermesinde