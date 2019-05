Maduro convoca as Forças Armadas para desarmarem “sem medo” os opositores

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sabe que as Forças Armadas são factor chave na resolução da crise política no país, onde o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se proclamou chefe de Estado interino. Por isso, ao início da manhã desta quinta-feira deu uma prova de que os militares estão com o seu Governo e deu-lhes ordem de combate para defenderem o chavismo.

“Chegou a hora de combater, chegou a hora de dar um exemplo à História e ao mundo e dizer que na Venezuela há uma força armada consequente, leal, coesa, unida como nunca antes e derrotando intentonas golpistas e traidores que se vendem aos dólares de Washington”, disse a 4500 militares em Caracas.

Às primeiras horas da manhã, Maduro encabeçou uma marcha de mil militares das Força Armada Nacional Bolivariana nas ruas de Caracas, e ao seu lado estava o ministro da Defesa, o general Vladimir Padrino, segundo a agência oficial de notícias AVN.

Já perante 4500 homens, Maduro fez um apelo às Forças Armadas para combaterem, “sem medo”, “qualquer golpista”. “Sim, estamos num combate. Máximo moral nesse combate para desarmar qualquer traidor, qualquer golpista”, disse, citado pelo jornal venezuelano El Nacional. A marcha foi transmitida em directo pela televisão estatal.

Esta demonstração de músculo ocorreu dois dias depois de Juan Guaidó ter anunciado a fase definitiva da insurreição contra Maduro e o Governo chavista que pôs em marcha em Janeiro, quando declarou Maduro “usurpador” e se proclamou Presidente - foi reconhecido como Presidente interino por mais de 50 países, entre eles os Estados Unidos e o bloco europeu.

A insurreição, que incluiu a libertação do regime de prisão domiciliária de um dos mais importantes opositores, Leopoldo López - que se refugiou, para não ser preso de novo, na embaixada de Espanha, tendo sido sublinhado que não pediu asilo - perdeu fôlego na quarta-feira, depois de notícias contraditórias sobre negociações em curso para uma transição acordada com membros da elite chavista.

Guaidó pediu à população para se manter nas ruas, marcou uma greve do sector público progressiva até uma greve geral (ainda não agendada) e apelou às chefias militares para apoiarem a mudança de regime. Na terça-feira, tinha a seu lado um oficial de alta patente, Cristopher Figuera - director da secreta militar, o Sebin, já substituído - que não voltou a ser visto em público e há uma ordem de prisão contra ele.

Mas a desejada fuga de quartéis para o seu lado não aconteceu. E ao fim do dia de terça-feira, a cúpula militar deu publicamente apoio ao Presidente.

Maduro sublinhou que os militares não devem hesitar em desarmar os “conspiradores”. “Ninguém deve ter medo, é a hora de defender o direito e a paz”, disse.