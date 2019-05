Igreja Católica volta a proibir missa de domingo no Sri Lanka por temer atentados

A Igreja Católica do Sri Lanka desistiu dos seus planos de autorizar a retomada esta semana da missa de domingo por temer novos ataques no país, anunciou um porta-voz do arcebispo de Colombo.

O porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith disse hoje que a Igreja Católica recebeu “informações específicas sobre dois possíveis ataques às igrejas” e decidiu não permitir celebrações a 5 de Maio.

Na semana passada, os muçulmanos foram aconselhados a ficar em casa para as orações de sexta-feira e todas as igrejas católicas no Sri Lanka foram fechadas.

Em vez da habitual missa de domingo, Ranjith fez uma homilia diante do clero e dos líderes nacionais na sua residência, uma cerimónia que foi transmitida na televisão.

Pelo menos 253 pessoas foram mortas a 21 de Abril numa série de ataques a igrejas e hotéis no Sri Lanka. Entre as vítimas estava um português de 30 anos, que se encontrava no país em lua-de-mel. Os ataques provocaram ainda mais de 500 feridos.

Os primeiros ataques tiveram lugar na Igreja de Santo António, na capital, Colombo, e na Igreja de S. Sebastião, na cidade de Negombo, nos arredores da capital. Pouco depois dos atentados nas igrejas, ambas católicas, as autoridades receberam o alerta de mais explosões em três hotéis (Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel e Cinnamon Grand Colombo) e numa igreja evangélica em Batticaloa, na Província Oriental. Horas depois, duas explosões atingiram um hotel junto do jardim zoológico de Dehiwala e uma zona residencial na área de Dematagoda;

Dez dias antes do ataque, a polícia tinha entrado em alerta de terrorismo, após ter obtido a informação de que poderia estar a ser preparado um ataque “com características jihadistas” contra “importantes igrejas”, escreveu o jornal indiano Times of India. Foi apertada a vigilância ao Thowheed Jamaat, uma organização extremista islâmica fundada em 2004 em Tamil Nadu, na Índia.

Nos últimos anos ocorreram atentados motivados pela religião neste país de maioria budista, com grupos radicais de nacionalistas cingaleses a atacarem mesquitas e lojas de muçulmanos. Em 2018, a violência contra a comunidade muçulmana na Província Central obrigou o Governo a declarar o estado de emergência.

A maioria cingalesa do Sri Lanka é budista (72% da população), os hindus formam 12,6% da população (os tamil são hindus) e 9,7% são muçulmanos (maioritariamente sunitas).

Os cristãos são 7,4%, dividindo-se em católicos (6,1%) e evangélicos (1,3). Formam 1,5 milhões numa população de 21,44 milhões de pessoas, segundo o censo mais recente citado por jornais da Índia.

A polícia cingalesa informou já deteve mais de 150 suspeitos desde os atentados do dia de Páscoa no país.