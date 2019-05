O “turismo negro” está na moda em Portugal

Se em Portugal, se olha ainda com alguma estranheza para a formação de associações de entusiastas dos cemitérios, no Reino Unido e nos Estados Unidos, são numerosas as associações que se dedicam a zelar e recuperar o património cemiterial. A nível europeu há, inclusive, uma Associação dos Cemitérios Importantes da Europa (ASCE), fundada em 2001, que hoje integra mais de 150 cemitérios e associações que por eles zelam, e ainda uma Rota de Cemitérios Europeus, criada em 2010 que é tutelada pelo Conselho da Europa. Nestas duas organizações, Portugal é representado pelos cemitérios municipais do Porto, o de Prado do Repouso e o de Agramonte.

Em Portugal, as visitas cemiteriais, tendo como objectivo a exploração do seu património cultural e artístico, ainda parece ser coisa de nicho. Mas este cenário parece estar a mudar. Na capital, foi já criada a Associação dos Amigos dos Cemitérios de Lisboa; no Porto ainda não há nenhuma associação, mas a Câmara do Porto realiza anualmente, entre Maio e Outubro, o Ciclo Cultural dos Cemitérios do Porto, no qual têm vindo a ser integrados, além dos cemitérios municipais, o Cemitério Britânico e o Cemitério da Lapa. “As actividades culturais incluem visitas guiadas temáticas, visitas nocturnas, visitas musicadas e teatralizadas, exposições, concertos, comemorações, raids fotográficos, workshops de desenho”, explicou ao PÚBLICO a câmara do Porto.

Em Lisboa, as visitas ao cemitério dos Prazeres, que decorrem desde a década de 90, continuam. Para Maio, a Câmara de Lisboa já anunciou que tem previstas quatro visitas, não só aos Prazeres, como também no Cemitério do Alto de São João. A 10 de Maio, haverá inclusive uma visita aos Prazeres, destinada aos turistas estrangeiros que será feita em inglês. Uma semana depois, no dia 18, arranca um ciclo de visitas nocturnas, também nos Prazeres, que irá decorrer até Setembro. As inscrições são gratuitas, mas sujeitas a marcação prévia.

Para os interessados no tema, estudantes ou investigadores na área do turismo, operadores e guias turísticos em geral, responsáveis por cemitérios históricos, decorrerá, no dia 22 de Junho, uma formação sobre Turismo Cemiterial que será leccionada por Francisco Queiroz e Belmira Coutinho, em Lisboa. No final, será feita uma visita guiada ao Cemitério do Alto de São João, com notas práticas sobre como deve ser conduzida uma visita dadas pelos dois formadores.