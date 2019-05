No Ponto: turcos, Albergaria-a-Velha

Toda a gente em Albergaria-a-Velha e arredores conhece os doces chamados turcos e a senhora Margarida Ferreira Coutinho, que ainda os faz.

A receita destes biscoitos está na sua família desde os finais do séc. XIX, quando a sua avó, também Margarida, recebeu a receita de uma senhora de Aveiro, que tinha sido sua patroa no seu tempo de solteira.

Fotogaleria

No período em que recebeu a receita, vivia dificuldades por ter ficado viúva e esse bem que recebeu foi a maior ajuda que podia obter. A partir daí, gerou em Albergaria-a-Velha um negócio doceiro que perdura e que já vai na quarta geração.

Quanto ao nome dos doces, foi o pai de Margarida Coutinho, cuja alcunha de família era “o turco”, quem deu finalmente um nome a estas pequenas delícias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

Foto