No Médio Tejo, a arte caminha pelo rio

Calça justa, camisa clara, colete negro. O rapaz do rancho caminha curioso em direcção ao parapeito da casa, na Quinta do Melo. Coloca os auscultadores por cima do gorro ribatejano para ouvir o “Escritor na Paisagem”, que toca no MP3, e assenta os binóculos no nariz para ver o que se passa ao fundo, no pasto. Em Riachos, freguesia de Torres Vedras, tudo segue calmo: a passarada contente com a Primavera, o tom pastel das oliveiras, uma motorizada que passa.

