Bifanas de Vendas Novas são celebradas com feira. E há prémio para quem comer mais

“Falar de gastronomia em Vendas Novas é falar sobretudo de bifanas”, avisa a autarquia local, que em 2011 conseguiu mesmo registar as bifanas locais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tornando-as marca registada. Em Maio, uma feira, em 2.ª edição, celebra a especialidade de Vendas Novas, já célebre por todo o país.

“Não é uma bifana qualquer. Não é apenas carne no pão”, garantem. “Feita com um bife de carne de porco bem batido da melhor qualidade, frito num molho secreto servido dentro de um papo-seco mais ou menos torrado, a bifana vende-se em praticamente todos os estabelecimentos da cidade" – sendo que grande parte dos locais aconselhados estão na zona da Boavista, já que “foi aqui que começou toda a história” – começaram a ser confeccionas à Vendas Novas num café junto à Estrada Nacional 4.

“No prato, com batatas fritas, com queijo, ovo estrelado ou na versão grelhada”, as bifanas de Vendas Novas podem ser celebradas e devoradas de 17 a 19 de Maio no Parque de Feiras e Mercados da cidade. Na feira participam oito estabelecimentos detentores da marca (Bifanas & Companhia. Casa do Benfica, BVN - Casa Original, A Chaminé, QM QB, Passion Café, O Silva e até a rulote O Menino de Ouro).

“É uma feira de valorização de um produto gastronómico que tem uma importância económica muito grande para o concelho e, até, do ponto de vista turístico”, porque “muitas pessoas vêm de propósito para degustar as nossas bifanas”, disse à Lusa o presidente da autarquia, Luís Dias. O autarca acrescentou ainda que por dia estarão a ser vendidas nos cafés e restaurantes do concelhos cerca de 3400 bifanas diariamente.

“As bifanas não são apenas uma moda passageira, são um produto que já tem muitos anos de história no concelho e que está ligado à nossa própria historia, porque Vendas Novas sempre foi um território de passagens”, sublinhou.

O programa da feira, com entrada gratuita, inclui animação, concertos, eventos culturais, e até o concurso “O Rei da Bifana”, que premiará quem conseguir comer mais exemplares desta especialidade. A feira abre dia 19 das 19h às 2h, dia 18 das 12h às 2h e dia 19 das 9h às 20h.

O certame dedicado à bifana coincide com a tradicional feira de Maio, que conta com uma centena de feirantes e milhares de visitantes.