Ryanair tem voos a menos de cinco euros de Faro para Londres

Com o bom tempo a aproximar-se, os planos para as viagens de Verão começam a acumular-se. Se estiver na dúvida de que cidades visitar, a Ryanair,​ transportadora irlandesa low-cost, tem viagens para Londres a partir dos 3,99 euros. Os preços contemplam apenas o voo de ida e partem do aeroporto de Faro, no Algarve. A promoção é válida durante o mês de Maio.

A companhia tem também uma promoção de 20% de desconto para um milhão de bilhetes para viagens marcadas até à meia-noite de quinta-feira, dia 2. Do Porto para Barcelona, o preço é de 11,9 euros. De Lisboa, se quiser ir para Bolonha, Bordéus ou Lourdes, o custo do bilhete é de 24,47 euros.

A Ryanair vai continuar a apostar nas ligações entre Portugal e Espanha. A partir de Outubro, vai haver três novas rotas directas para a Andaluzia e para a Comunidade Valenciana. Recentemente, já haviam sido confirmadas novas ligações a Budapeste, Bordéus, Clermont e Memmingen, num total de 15 novas rotas repartidas por Lisboa, Porto e Faro.

Málaga, Sevilha e Valência passarão a estar ligadas a Lisboa, a partir de Outubro, através dos serviços da companhia, com uma frequência semanal de três voos.

A companhia aérea confirmou 30 rotas para a temporada de Outono/Inverno, que estão disponíveis para reservas no site até finais de Março de 2020.