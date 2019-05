O negócio da SIVA vale só um euro?

A construtora automóvel alemã Porsche anunciou esta quarta-feira que pretende assumir a gestão da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA) – a principal empresa do grupo SAG – ainda este ano, depois do anúncio do acordo para garantir a continuidade das operações em Portugal. Os credores subordinados aceitaram a extinção de 370 milhões de euros de créditos, com a banca a aceitar “perdoar” 116 milhões de euros de dívidas da SIVA e da SAG.

Continuar a ler