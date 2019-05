Parparticipadas vende banco Efisa por 27 milhões à IIB Holdings

A Parparticipadas, sociedade criada para ficar com activos do antigo BPN depois da sua nacionalização, vendeu o banco Efisa por 27 milhões de euros à IIB Holdings, sociedade com sede no Bahrain, anunciou a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Parparticipadas informou que “foi hoje celebrado contrato de compra e venda de acções, destinado à venda da sua participação de 100% no capital social do Banco Efisa, S.A., pelo valor de 27 milhões de euros”.

A ‘holding’ detalhou ainda que “a venda à adquirente IIB Group Holdings WLL fica condicionada à obtenção das necessárias autorizações dos reguladores competentes”.

De acordo com a Parparticipadas, “com esta transacção, dá-se continuidade ao processo de venda das participações sociais que foram transferidas do Banco Português de Negócios, S.A. para o Estado português em Fevereiro de 2012”.

O Efisa era o banco de investimento do BPN, detido até agora pela “holding” estatal Parparticipadas. A venda do Efisa ocorre depois de ter sido cancelada, em Abril de 2017, a alienação à empresa Pivot (com ligações a Miguel Relvas, ex-ministro do PSD/CDS-PP do Governo de Passos Coelho).

Há cerca de um ano, em 10 de Abril de 2018, foi noticiado que o prazo para apresentação das propostas finais à compra do banco Efisa, que pertencia ao BPN, terminaria nesse dia. Já em Fevereiro deste ano, o Expresso escrevia que o Estado tinha decidido vender a instituição ao IIB Group.