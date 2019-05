Mais de mil clientes reclamam sobre comissões no MB Way

Mais de mil pessoas juntaram-se à Deco para reclamar o fim da cobrança de comissões pelas transferências do serviço MB Way, que a partir de hoje aumentaram para 1,20 euros para os clientes do BPI.

“Já temos mais de 1000 reclamações” de clientes bancários que se sentem lesados com a cobrança de comissões, disse à Lusa fonte da associação de defesa dos consumidores Deco, no dia em que o banco BPI começou a cobrar comissões pelas transferências MB Way.

Há dois dias, em 30 de Abril, numa nota à imprensa, a associação anunciou estar a preparar uma reclamação, em nome dos consumidores, para entregar ao Banco de Portugal a exigir uma “limitação dos custos associados a todas as formas de pagamento e transferências” pelos consumidores.

“Cabe ao Banco de Portugal limitar os encargos aplicados às transferências feitas através do MB Way, já que é esta instituição que valida os preçários dos bancos”, afirma a Deco.

A Deco defende que aplicar comissões ao MB Way, que replica a utilização do Multibanco, contraria os seus princípios básicos”, razão pela qual defende que a cobrança de comissões não deve ultrapassar os limites dos custos imputados aos comerciantes para pagamentos com cartões (0,2% para os cartões de débito e 0,3% para cartões de crédito).

Com o objectivo de transmitir ao Banco de Portugal o impacto da cobrança de comissões para os utilizadores, a Deco apelou a reclamações dos consumidores, que em menos de dois dias atingiram as mil.

O BPI foi o primeiro banco a cobrar pelas operações na aplicação MB Way, tendo a partir de hoje aumentado as comissões de 16 cêntimos para 1,20 euros.

A Deco disponibiliza no seu ‘site’ um formulário de reclamação dos consumidores junto do regulador.