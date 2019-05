Caixa vai entregar 200 milhões ao Estado

A CGD fechou os primeiros três meses do ano com um lucro de 126,1 milhões de euros, mais 58 milhões de euros, que representam um crescimento de 85% face ao registado no período homólogo de 2018. Expurgadas as mais-valias resultantes de operações, nomeadamente da venda de um imóvel (na Rua do Ouro), o lucro trimestral teria crescido apenas 55%.

A administração liderada por Paulo Macedo confirmou que vai propor ao accionista Estado a distribuição de 200 milhões de euros em dividendos.

O presidente do banco público sublinhou, durante a apresentação das contas trimestrais, que a rentabilidade dos capitais próprio (ROE) é de 6,6% e que tem um rácio Tier 1 total – que mede a solidez da instituição - de 17,4%. Nos dois casos, trata-se de uma melhoria face ao trimestre homólogo. No entanto, no caso da rentabilidade, a Caixa continua ainda longe da meta de 9% definida para 2020 no âmbito dos objectivos acordados com Bruxelas para aceitar a recapitalização de 5,9 mil milhões de euros.

As declarações foram realizadas durante a apresentação das contas trimestrais, período em que os recursos totais da actividade doméstica se cifraram em 72.874 milhões de euros.

O líder da CGD destacou o bom desempenho da CGD, com os lucros a subirem 85% e a melhoria em dois dígitos do negócio central do banco. E realçou ainda a maior robustez dos rácios de capital (antes de distribuir dividendos).

Em relação aos créditos problemáticos (NPL, na sigla inglesa), o rácio do grupo CGD situa-se agora em 7,8%, com uma cobertura por imparidades e por colateral de 62,8% e de 40,2%, respectivamente. A cobertura total é de 103%. Já o rácio de créditos problemáticos a mais de 90 dias é inferior a 5%. De Dezembro de 2016 até Março de 2019, o valor do crédito malparado reduziu-se em 55%, ou seja 5,8 mil milhões de euros.

Nas comissões, a Caixa registou um aumento de 4,8% em termos homólogos, tendo os custos de estrutura do banco recuado 5,3%.

O contributo da actividade internacional da CGD para o lucro total trimestral de 126,1 milhões foi, por seu turno, de 40 milhões de euros (38 milhões em 2018). O BNU Macau contribuiu com 17 milhões, o BCI Moçambique com oito milhões, a sucursal em França com seis milhões e outras operações contribuíram com nove milhões.