Soares Dias apita Benfica, Hugo Miguel no FC Porto

O árbitro portuense Artur Soares Dias vai dirigir o Benfica-Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga, marcado para sábado, enquanto o lisboeta Hugo Miguel foi designado para o FC Porto-Desp. Aves, no mesmo dia.

O Conselho de Arbitragem, que anunciou, nesta quinta-feira, os árbitros nomeados para os jogos da antepenúltima ronda do campeonato, designou Luís Godinho como VAR do encontro da Luz, enquanto Vasco Santos terá esse papel no Dragão.

A visita do Sporting ao Belenenses, no domingo, será arbitrada pelo lisboeta João Capela, enquanto a deslocação do Sp. Braga ao recinto do Marítimo terá como juiz Manuel Oliveira, do Porto.