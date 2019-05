O Brescia está de volta: há bizarrias e “dedo” de um ex-Benfica

Cidade bonita, em plena Lombardia, clube histórico e, agora, futebol de primeira linha. A cidade de Brescia está em festa, com o regresso do clube à Série A, oito anos depois da última presença no principal escalão do futebol italiano. E nem lhe falta um presidente excêntrico, à boa moda italiana. Já lá vamos.

Antes, importa explicar o que significa o regresso do Brescia à Liga italiana. É o retorno de um clube histórico, que viveu bons anos no início do século, sobretudo pela presença, no final da carreira, do “il codino divino”, Roberto Baggio. Também Pep Guardiola e Luca Toni fizeram uma “perninha” no clube, nessa fase, mas foi com a chegada de Baggio que o clube conseguiu, pela primeira vez, não ser “chutado” para fora da Série A: até então, descia sempre que subia, sina interrompida nos quatro anos de Baggio.

Os nomes do passado são bons – também passaram pelo clube uns tais de Gheorghe Hagi e Marek Hamsik –, mas a história não é tudo para este clube. É que o Brescia é, também, o detentor de um recorde “feio”: é o clube que soma mais despromoções da Série A para a Série B.

Por agora, o objectivo é não engordar esse recorde e, para isso, contam com um nome essencial: Sandro Tonali. Os mais atentos já terão ouvido falar deste craque de 19 anos, médio-defensivo, apontado como “novo Pirlo”, até porque ambos cresceram e apareceram no clube do norte de Itália.

Também Daniele Dessena, que esteve nos Jogos Olímpicos pela selecção italiana, é um nome importante, pela experiência. Aliás, foi Dessena quem fechou a subida, com o golo frente ao Ascoli, na jornada 36.

Dedo de David Suazo, mas pouco

O sucesso do Brescia, que lidera a Série B, tem um “travo” a Benfica, dado que quem iniciou a temporada no comando da equipa foi David Suazo, hondurenho que passou pelo clube “encarnado”, em 2008-09.

Uns recordam-se da velocidade e potência tremendas, outros das lesões. O certo é que David Suazo não teve um percurso fulgurante, no Benfica de Quique Flores, e, agora, como treinador, também não.

Somou cinco jogos no comando da equipa, mas, sem vitórias, acabou por ser despedido. Em boa hora o fez o Brescia, porque a equipa iniciou, no pós-Suazo, uma temporada com apenas três derrotas, conquistando a almejada subida à Série A.

Um presidente excêntrico, como é “lei” por lá

Como muitos clubes italianos, o Brescia é liderado por um homem especial. Excêntrico para uns, louco para outros, Massimo Cellino (na foto) pegou no clube numa fase difícil – problemas financeiros –, depois de ter liderado o Leeds United durante três anos.

E a passagem pelo clube inglês, tudo menos pacífica, atesta o que é este empresário italiano. Cellino, que sempre quis ser uma estrela de rock e é apelidado de “comedor de treinadores”, participou e liderou o caos que se instalou no clube britânico, despedindo seis treinadores em cerca de três anos.

Cellino, que tem um extenso rol de problemas judiciais, foi o responsável, por exemplo, por avançar com uma multa aos adeptos que protestassem contra si, foi quem se lembrou de despedir um jogador recém-contratado depois de o ver a treinar-se, quem despediu funcionários “por não gostar da cara deles”, ou quem recusou pagar os custos de limpeza da piscina do clube, provocando a doença de funcionários.

Cellino fez questão, também, de levar ao extremo o ódio que tem à cor roxa e ao número 17. A superstição deste milionário italiano levou-o, até, a recusar um jogador, para o Leeds, por este ter nascido no dia 17 de um mês, e a retirar do estádio do Cagliari (clube que também já liderou) a cadeira 17, substituindo-a pela 16b.

Bizarrias à parte, o facto é que a loucura de Cellino, até agora, parece não estar a afectar desportivamente o Brescia. Quando saiu do Leeds, Cellino disse aos adeptos ingleses: “Se sobreviveram trabalhando comigo, podem sobreviver a qualquer coisa”.

Resta saber se, para o Brescia, haverá sobrevivência na Série A ou o regresso aos tempos de clube “saltitão” entre a primeira e a segunda divisões. Com Cellino, tudo é possível.