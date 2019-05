Tarantino e Kechiche na competição de Cannes

São novidades de última hora mas que se esperavam: Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, e Mektoub My Love, Intermezzo, de Abdellatif Kechiche, estarão prontos a tempo e chegam-se à competição da 72ª edição de Cannes, acaba de anunciar o festival. Tinham sido anunciados 19, ficou no ar que a lista iria ser completada à medida que os cineastas dessem notícias do seu trabalho.

Tarantino não deixa a mesa de montagem há quatro meses, para conseguir acabar o seu filme, que “é uma carta de amor à Hollywood da sua infância, aà cena rock de 1969, e uma ode ao cinema em geral”, segundo se lê no comunicado do festival, assinado por Thierry Frémaux, o director artístico. Estará em competição 25 anos depois da Palma de Ouro a Pulp Fiction.

Já Kechiche está ainda a acabar o seu filme, que aprofunda o retrato sobre a juventude dos anos 90 que iniciou em Mektoub My Love, Canto Uno - com tonalidades, suspeita-se, agora mais sombrias, nas aventuras do jovem Amin, pretendente a cineasta, ou de Ophélie, a sua amada... corpos que regressam.

E com estes nomes o concurso deste ano integra cinco cineastas que já receberam a Palma de Ouro: Tarantino vencera em 1994 com Pulp Fiction e Abdellatif Kechiche há seis anos com A Vida de Adèle; os irmãos Dardenne, que este ano concorrem com Le Jeune Ahmed, receberam o prémio máximo por Rosetta em 1999 e por A Criança em 2005; Terence Mallick, em concurso com A Hidden Life, venceu em 2011 com Tree of life em 2011; Ken Loach, este ano com Sorry we missed you, recebeu por duas vezes a Palma com I Daniel Blake, 2016, e The Wind that Shakes the Barley em 2006.