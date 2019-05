É um mundo de imagens na competição internacional do IndieLisboa

O primeiro filme a exibir (dia 2, Culturgest, 21h30, e dia 4, São Jorge, 14h30) faz desse “mundo de imagens” a sua matéria. É Present.Perfect, da realizadora Shenghze Zhu, e explora, na China contemporânea, a imensa cultura dos vloggers, YouTubers, live streamers e etc, em espelho do que se passa no Ocidente mas com outra escala.