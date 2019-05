A vida renascida de Charlotte Salomon

A obra de Charlotte Salomon (1917-1943), que o Museu Colecção Berardo agora apresenta com curadoria de Eric Corme, é absolutamente singular no contexto da primeira metade do século XX. Este adjectivo não se refere só às suas características estilísticas, que seguem, embora ultrapassando-as, os preceitos simultaneamente modernos, expressivos e figurativos da época no norte da Europa, nem sequer ao tipo de obra — um relato desenhado, que oscila entre a autobiografia e a biografia ficcional, mas sim aos objectivos que a autora a si própria se deu quando resolveu dar início à produção desta obra. De facto, com uma curta vida (foi assassinada aos 26 anos em Auschwitz) marcada pela tragédia familiar e pelo exílio forçado que foi o destino de tantos judeus na Europa durante o período nazi, entre 1933 e 1945, a arte surgiu-lhe como o oxigénio de que necessitava para, simultaneamente, se conhecer e se reconstruir.

A história de Charlotte Salomon é muito mais complexa do que este breve resumo deixa intuir. Nascida numa família burguesa e laica de Berlim — o pai era médico —, tinha um historial dramático de suicídios sucessivos no lado materno que só muito tarde, em 1939, lhe foi contado. A mãe, a avó e uma tia, da qual herdara o nome, tinham morrido dessa forma. É depois dessa revelação, entre 1940 e 1941, que Charlotte, já em fuga no sul de França, entre Nice e Villefranche-sur-Mer, decide dar início àquele que seria o projecto de uma vida: a criação de um libreto que era simultaneamente um livro ilustrado e um relato comovente da sua vida. A este deu o nome que agora vemos nesta exposição: Vida? Ou Teatro?