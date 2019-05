Sophie Turner e Joe Jonas casaram em Las Vegas

O cantor Joe Jonas, de 29 anos, e a actriz de A Guerra dos Tronos, Sophie Turner, de 23, casaram esta quarta-feira numa capela em Las Vegas, depois da actuação dos Jonas Brothers nos Billboard Music Awards. Como manda a tradição, a cerimónia foi selada por um imitador do artista Elvis Presley.

Os fãs ficaram surpreendidos quando o cantor Diplo, um dos convidados, partilhou partes da cerimónia na sua página de Instagram. Além de Diplo, estiveram presentes outras personalidades do mundo da música e da televisão, como os irmãos do noivo – Nick e Kevin, padrinhos de casamento – e Khalid. Sophie vestiu um top de seda branco com calças combinadas e Joe e os irmãos estavam vestidos com um fato cinza.

Foto @diplo

O casal começou a namorar em Novembro de 2016. Quase um ano depois, em Outubro de 2017, Joe Jonas pediu Turner em casamento. Mais recentemente, em Março, o cantor revelou no The Late Late Show, apresentado por James Corden, que iriam casar ainda este ano. A notícia foi recebida com muitos aplausos. “Vamos ter um casamento de Verão, pelo qual estou ansioso”. “Vai ser muito divertido”, acrescentou.

O casal junta-se assim a outras celebridades como Bruce Willis e Demi Moore, Frank Sinatra, Mia Farrow, Michael Jordan, Britney Spears e Judy Garland, que escolheram celebrar o seu matrimónio na Little White Chapel.