Charlotte celebra quatro anos e Kensington lança três retratos

Para marcar o quarto aniversário de Charlotte, o palácio de Kensington publicou três retratos da jovem princesa. Como é já costume, foram tirados pela mãe, a duquesa de Cambridge, em Abril, nos jardins do palácio de Kensington e na casa de família de Norfolk.

Já na semana passada, o casal decidiu partilhar fotografias do filho mais novo, o príncipe Louis (que celebrou o primeiro aniversário a 23 de Abril), tiradas também por Kate, no mês passado. Houve ainda mais motivo para celebração nos últimos dias: a rainha Isabel II fez 93 anos a 21 de Abril e William e Kate comemoraram oito anos de casados a 29 de Abril.

O nascimento do primeiro filho de Harry e Meghan está para breve. Já há semanas que a imprensa britânica indicava que o nascimento seria provavelmente no final de Abril, mas até ao momento não houve ainda notícias por parte da família real. Em comunicado, os duques de Sussex afirmaram que queriam manter a privacidade em torno do nascimento. “O duque e a duquesa estão ansiosos para partilhar as boas notícias com todos, uma vez que tenham tido a oportunidade de celebrar em privado enquanto nova família”, avançaram então. Nas redes sociais, aumenta a ânsia e há quem pense que o bebé já nasceu.

Charlotte está, neste momento, em quarto lugar na linha de sucessão ao trono, a seguir ao irmão mais velho, George, ao pai e ao avô. Quando nascer, o filho de Meghan e Harry, esse ocupará o sétimo lugar, a seguir ao seu pai.