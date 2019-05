Billboard Music Awards: Portugal nas costas de Madonna

O MGM Grand Arena, em Las Vegas, recebeu na quarta-feira a cerimónia de entrega dos prémios Billboard Music Awards. A noite ficou marcada pelos grandes vencedores — como Drake, que levou para casa 12 estatuetas, tornando-se o artista com o maior número total destes prémios —, bem como as actuações de artistas como Taylor Swift e Madonna, que apresentou o seu novo single, com um cenário inspirado em Portugal.

Presentes na cerimónia estiveram figuras como Ciara, Eva Longoria, Sophie Turner e Priyanka Chopra. Na fotogaleria, em cima, reunimos algumas fotografias da passadeira vermelha.

Madonna levou para o palco dos Billboard Music Awards Medellín, o primeiro single do seu novo álbum, Madame X — que tem data de lançamento marcada para 14 de Junho. Com o auxílio de hologramas, a cantora desdobrou-se em palco nas várias personalidades da Madame X (entre elas, uma governanta, uma cavaleira, uma santa e uma prostituta​) e actuou ao lado do cantor colombiano Maluma. No cenário parecia fazer várias referências a Portugal: começando com as paisagens de sobreiros projectadas no fundo, passando por uma fachada com azulejos e terminando na encenação de um interior semelhante a uma típica casa de pasto.

Durante a noite, actuaram ainda outras artistas, como Mariah Carey, Ariana Grande e os Jonas Brothers — um dos quais, Joe, casou-se no final do dia com a actriz Sophie Turner, que estava na plateia a assistir. Taylor Swift encheu a sala de espectáculos com todas as cores de pastel e uma banda filarmónica, antes de entrar em palco para cantar a música do seu mais recente videoclip, ME!​.