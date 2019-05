Constantino Xavier: Para a Índia, “ser uma democracia não é um luxo” — é a única forma

Constantino Xavier, especialista em política externa da Índia​, é o convidado desta semana do programa Quarenta e Cinco Graus.

É investigador na Brookings India, em Nova Deli, integrado na Brookings Institution, um dos maiores think tanks do mundo. O seu trabalho debruça-se sobretudo sobre a política externa da Índia, segurança e política regional, democracia e relações Europa-Ásia. A conversa com o economista José Maria Pimentel foi gravada no mês passado, aproveitando uma visita de Constantino Xavier a Portugal.

Começa-se por falar nas especificidades da Índia, um país enorme e diverso, composto por 29 estados, com diferentes culturas, dezenas de religiões e quase 400 línguas diferentes. A política interna do país tem sido agitada nos últimos anos, com a ascensão do partido do actual primeiro-ministro, o carismático Narendra Modi, e a vaga de nacionalismo hindu que lhe tem estado associada e que é um dos grandes desafios à unidade do país. Aliás, decorrem agora na Índia as eleições gerais, um processo hercúleo não apenas em dimensão — trata-se da maior democracia do mundo — como em duração, decorrendo desde 11 de Abril até dia 23 de Maio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Constantino Xavier fala também sobre a China, um tema praticamente incontornável quando se analisa a Índia no contexto internacional. Por um lado, a China representa um modelo para a Índia do ponto de vista do desenvolvimento económico, mas é também, cada vez mais, uma ameaça ao domínio a que a Índia estava habituada na sua vizinhança. Além disso, é um país com uma cultura muito distinta da da Índia, algo que é visível também nas diferentes abordagens à política e à cooperação internacionais.

Finalmente, a conversa ruma para o Paquistão, a “eterna dor de cabeça” dos governos indianos. As relações entre ambos os países são extremamente tensas desde a partição da Índia Britânica em 1947, com a independência dos dois países (juntamente com o Paquistão Oriental, que em 1971 tornou-se uma nação independente: Bangladesh).

Subscreva o programa Quarenta e Cinco Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​