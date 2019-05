Plano de contingência para o calor extremo já entrou em vigor

O Plano de Contingência de Saúde Sazonal entra esta quarta-feira e a Direcção-Geral de Saúde recomenda que todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde tenham planos de contingência para responder a situações provocadas pelo calor.

O “Plano de contingência saúde sazonal – Módulo verão 2019”, em vigor até 30 de Setembro, apresenta orientações estratégicas e referenciais para comunicação e gestão de riscos dirigidas à população e aos parceiros do sector da saúde, e pretende capacitar os cidadãos para a sua protecção e os serviços de saúde para a resposta ao aumento da procura.

O plano reforça a necessidade de todos os serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) implementarem Planos de Contingência de nível local e regional.

Segundo o plano, as instituições e serviços do SNS devem, entre outras medidas, promover a linha SNS 24 (808 24 24 24) como primeiro contacto com o sistema de saúde, garantir a articulação dentro e fora do sector da saúde, identificar previamente e gerir as necessidades em estruturas e equipamentos e recursos humanos, com especial atenção aos períodos de férias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Garantir a existência de salas climatizadas e identificar as pessoas mais vulneráveis e prever a adaptação da sua medicação, quando aplicável, são outras das recomendações do plano.

O documento lembra que Portugal é um dos países europeus vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos climáticos extremos, tendo em conta a sua localização geográfica.

Pelos potenciais efeitos na saúde das populações são ainda relevantes os afogamentos, as toxiinfecções alimentares, o aumento da população de vectores, nomeadamente mosquitos e carraças, e os incêndios, adianta o plano, advertindo que o potencial aumento da morbilidade pode conduzir a um aumento da procura dos serviços de saúde.