Chuva acima do normal em Abril atenuou mas não reverteu efeitos da seca

O mês de Abril teve chuva suficiente para reduzir a área de seca em Portugal continental e baixar a sua intensidade nalgumas regiões, mas não para reverter a seca em todo o país. Para isso teria sido preciso chover o dobro do habitual e de forma repartida por todo o território. Choveu mais 40% do que o habitual mas alguns pontos do interior do Algarve e do Leste do Alentejo mantêm-se em situação de seca severa, de acordo com o resumo climatológico na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

