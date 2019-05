Calor só até domingo, temperatura desce e chuva regressa na próxima semana

O sol e temperaturas altas não vieram para ficar. Até ao final desta semana o céu permanece limpo e pouco nublado, mas na próxima segunda-feira as temperaturas descem e há mesmo previsão de precipitação para praticamente todo o território continental, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Lisboa, os termómetros vão chegar aos 30 graus esta quinta-feira, mas descer até aos 22 dentro de uma semana. As mínimas vão manter-se inalteradas e não deverão baixar dos treze graus. Entre terça e quinta-feira há previsão de céu nublado e de precipitação fraca.

No Porto, as máximas descem dos 25 prevista para amanhã, quinta-feira, para os 18 graus dentro de uma semana, e as mínimas também se mantêm nos 13 graus, com probabilidade de aguaceiros durante toda a semana.

Em Coimbra, as temperaturas que vão ascender aos 26 quinta-feira não vão subir além dos 22 graus e pode chover toda a semana, à excepção de segunda-feira.

Nas ilhas, o arquipélago dos Açores terá temperaturas a rondar os 20 graus de máxima, com previsão de céu nublado. Na Madeira, o cenário é semelhante: termómetros marcarão 20 graus.