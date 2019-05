E se Costa quiser perder estas eleições?

Das certamente imensas qualidades do ex-ministro Pedro Marques não consta uma básica: jeito para debates e peso político. No primeiro debate entre candidatos ao Parlamento Europeu, Pedro Marques só emergiu do papel de candidato secundário quando começou a explicar a ascensão da extrema-direita.

É um mistério Costa ter nomeado cabeça-de-lista a umas eleições que transformou em moção de confiança ao seu Governo, um político que não consegue impor-se em confronto com os muitíssimos experientes candidatos da direita – Pedro Rangel e Nuno Melo – e pelos também calejados candidatos da esquerda, João Ferreira e Marisa Matias. E até por um Marinho e Pinto ressuscitado que, como bom advogado, mantém o dom da retórica mesmo que não consiga explicar, a não ser atirando a culpa para a comunicação social que dá imenso jeito, o que andou a fazer no Parlamento Europeu durante os últimos cinco anos.

Nuno Melo lá se distanciou do Vox, como era necessário, depois da sua grande argolada desta campanha quando na entrevista à agência Lusa disse que o partido poderia integrar o PPE e que não era de “extrema-direita”. Veio munido de vários cartazes tentando resgatar um velho trunfo, José Sócrates, para assombrar o PS.

Paulo Rangel também mostrou as suas qualidades de veterano do Parlamento Europeu e conseguiu desmontar uma das palavras-chave da campanha do candidato socialista – a de que Rangel, por interposta pessoa, defendeu as sanções a Portugal.

João Ferreira esteve igual a si próprio, o que não é mau, uma vez que há cinco anos elegeu três deputados, embora as previsões por agora não sejam as melhores. Mas, quanto a sondagens, todos, mesmo os favorecidos, se demarcaram.

Marisa Matias é, dentro do Bloco de Esquerda, um fenómeno: tem as capacidades de “afecto” de que dispõe o Presidente da República e nesta campanha tem aparecido como uma moderada, abrindo para outros eleitorados que não o tradicional que vota Bloco.

E se Costa até quiser perder estas eleições? Ou desejar um resultado poucochinho? A pergunta pode parecer absurda, mas uma derrota nas eleições para o Parlamento Europeu poderia servir para uma dramatização total nas legislativas. Não seria nada de novo: afinal, raramente um Governo em funções conseguiu vencer umas europeias. Até Ferro Rodrigues, enquanto líder do PS na oposição, venceu em 2004 as eleições para o Parlamento Europeu por 44% contra a coligação PSD/CDS, no tempo em que o primeiro-ministro era Durão Barroso... e o candidato do PS António Costa, depois da trágica morte em campanha de Sousa Franco