Passadeiras da Almirante Reis vão ser pintadas com as cores LGBTI. A proposta é do CDS

No dia 17 de Maio, várias passadeiras na Avenida Almirante Reis vão ser pintadas com as cores da bandeira LGBTI, para assinar o Dia Internacional da luta contra a Homofobia e Transexualidade. A proposta é do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios e foi aprovada por unanimidade.

“A Freguesia de Arroios é um lugar de todos e para todos, e sobretudo um lugar de inclusão”, lê-se na proposta do CDS-PP, na qual propõe que se assinale a efeméride nas passadeiras “em frente aos sinais luminosos de peões junto aos números 1 e 13” daquela avenida lisboeta.

O 17 de Maio é celebrado em mais de 100 países, uma vez que foi neste dia em que se eliminou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, em 1990.

No passado mês de Março foi aprovada a proposta da instalação da “Casa da Diversidade”, no Mercado Forno do Tijolo, em Arroios, a freguesia mais multicultural do país, onde vivem 79 nacionalidades diferentes. Constituída pelo Centro Municipal LGBTI e pelo Centro Municipal para a Interculturalidade, a casa da diversidade oferece uma rede de serviços de informação e atendimento específicos para vítimas de discriminação e violência, com base na orientação sexual ou identidade de género.